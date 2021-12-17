В Госдуме прокомментировали желание почти половины россиян вернуться в СССР

Желание граждан России вернуться во времена СССР прокомментировал вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, результаты опроса, согласно которым 49% россиян хотели бы вернуть социалистический строй, связаны с тем, что плохое забывается с течением времени, объяснил политик в интервью «Коммерсанту». При этом в реальности никто бы не хотел снова увидеть пустыми полки магазинов или находиться в подавленном настроении.

Это всё быстро забывается, поэтому какие-то невзгоды нашей жизни — хотя, на мой взгляд, сейчас жизнь совершенно другая, она изменилась в лучшую сторону по сравнению с тем, что я сейчас описываю, — приводят к таким ностальгическим чувствам, воспоминаниям о том, что раньше было всё лучше, а мы были моложе, — отметил Жуков.

Как заметил собеседник издания, в людях существует какая-то ностальгия по советским временам из-за того, что в то время существовала иллюзия о том, что все граждане живут одинаково и честно, а богатых и бедных нет.

Ранее сообщалось, что каждый пятый взрослый россиянин не сумел правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Как сообщил ВЦИОМ, проводивший опрос в рамках проекта «30 лет без СССР», большая часть из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом свыше 80 процентов участников опроса с задачей справились.