Александр Градский попал в больницу в Москве

Российский певец и композитор Александр Градский экстренно госпитализирован в Москве, передаёт телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, артисту стало плохо дома, врачи подозревают у него инсульт. Других подробностей не приводится. В начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь, — сказал собеседник телеканала.

Как сообщал «Московский комсомолец», в конце октября—начале ноября 72-летний музыкант трижды обращался к медикам из-за проблем с давлением, причём в один из дней они приезжали к композитору дважды. По данным издания, Градский жаловался на головокружение, ему диагностировали гипотонию (стойкое понижение артериального давления). Поскольку артист отказывался от госпитализации, врачи оказывали ему помощь на дому.

В сентябре в ряде СМИ появились сообщения о госпитализации Александра Градского с коронавирусом и 70% поражением лёгких. Сам артист назвал эту информацию «чушью».

Ранее сообщалось, что продюсер Марк Рудинштейн впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По данным некоторых СМИ, у создателя «Кинотавра» произошёл инсульт, он перестал реагировать на раздражители. В больницу продюсер попал из-за проблем с сердцем несколько дней назад.