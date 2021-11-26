Умер Александр Градский

Умер российский певец и композитор Александр Градский. Об этом сообщает РЕН ТВ. Ранее артист был госпитализирован с подозрением на инсульт.
По данным телеканала, смерть артиста
Александру Градскому было 72 года.
Известно, что певец находился в реанимации в тяжёлом состоянии.
Александр Градский 26 ноября был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.