Умер Александр Градский

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Умер российский певец и композитор Александр Градский. Об этом сообщает РЕН ТВ. Ранее артист был госпитализирован с подозрением на инсульт.

По данным телеканала, смерть артиста наступила в 2:10 в ночь на воскресенье, 28 ноября.

Александру Градскому было 72 года.

Известно, что певец находился в реанимации в тяжёлом состоянии.

Александр Градский 26 ноября был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.