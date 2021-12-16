Первый канал определился с форматом шоу «Голос» после смерти Градского

Кресло певца и композитора Александра Градского в жюри шоу «Голос» оставят пустым. Об этом RTVI рассказал источник, знакомый с ситуацией. На Первом канале пока не подтвердили эту информацию, но и опровергать не стали, отметив, что владельцы проекта в Нидерландах согласились с решением команды в России.

Хотим сохранить интригу до эфира… Голландцы не только одобрили, но и горячо поддержали нашу идею, — сказал собеседник RTVI на Первом канале.

Решение станет известно 17 декабря во время прямого эфира шоу.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

Предпоследний эфир с участием музыканта был снят за 11 дней до его смерти. В эфир он вышел 3 декабря. Перед началом эфира Дмитрий Нагиев в чёрной одежде и на чёрном фоне выразил чувства команды проекта по отношению к музыканту. Нагиев отметил, что Градский для тех, кто с ним работал, был не только наставником проекта, но и наставником по жизни — «мудрым, непреклонным и бесстрашным». Все его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным крылом, отметил ведущий.

Ранее NEWS.ru называло ещё два возможных варианта замены композитора в шоу: переход кресла наставника к сыну Градского Даниилу или его голограмма.