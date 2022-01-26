Обвиняемого в нападении на вдову Градского арестовали на два месяца

Обвиняемый в разбойном нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко 27-летний выходец из Таджикистана Умед Джабборов полностью признал свою вину в произошедшем. Суд арестовал его до 16 марта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ходатайству следствия задержанного поместили в СИЗО на 50 дней. Когда состоится новое судебное заседание, на котором ему вынесут окончательный приговор, пока не уточняется.

Нападение на вдову Градского произошло 16 января в Московской области. По информации следствия, трое злоумышленников инсценировали ДТП, а затем подсели в машину женщины, где, угрожая расправой, потребовали у неё крупную сумму денег. Вместе с Коташенко они приехали к ней домой и забрали 100 млн рублей, после чего скрылись.

Ранее сообщалось, что Коташенко опознала Джабборова по фотографии. Его задержали в метро, установить подозреваемого помогла система распознавания лиц. Мужчина уже был судим за дачу взятки. Кроме того, подозреваемый находился в федеральном розыске за то, что скрылся от следствия.