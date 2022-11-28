«Сделали кладовку»: звезда «Голоса» заявил о разрушении гримерки Градского Победитель «Голоса» Волчков рассказал о ликвидации гримерки Градского в его театре

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Градский

Гримерная комната скончавшегося год назад народного артиста России, экс-наставника шоу «Голос» Александра Градского, которая была расположена на первом этаже в театре «Градский Холл», ликвидирована. Из нее «сделали практически кладовку», рассказал NEWS.ru певец Сергей Волчков, ставший под руководством Градского победителем второго сезона вокального телепроекта на Первом канале.

По словам Волчкова, гримерная комната Александра Градского находилась в «Градском Холле» «на первом этаже перед выходом на сцену».

Из нее сделали практически кладовку. Для меня это болезненно видеть. Потому что я привык видеть — стоит диванчик его (Градского. — NEWS.ru), стульчик, пепельница всегда стояла, какая-то была своя атмосфера, сейчас ее нет, — посетовал певец.

Волчков добавил, что новое руководство театра «Градский Холл» «немножко расширило сцену», убрав первые несколько рядов зрительного зала. Хотя Александр Борисович, напомнил его ученик, «всегда боролся за каждого зрителя, потому и сцена была поменьше».

Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Художественным руководителем созданного музыкантом театра «Градский Холл» после смерти исполнителя был назначен композитор Алексей Рыбников.

В начале ноября 2022 года, в день рождения Градского, его восьмилетний сын Александр вышел в свет вместе с матерью Мариной Коташенко. Вдова композитора впервые появилась на публике после смерти мужа. В театре «Градский Холл» в тот день состоялся концерт памяти музыканта. Сын Градского признался, что прошедший год — год без отца — был очень нервным, мальчик все время вспоминает папу, а мама тяжело переносит смерть мужа. Сын композитора добавил, что дома они не слушают песни отца, потому что «все время хочется плакать».