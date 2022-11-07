Вдова Градского впервые вывела в свет восьмилетнего сына композитора

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Градский

Восьмилетний сын Градского Александр впервые вышел в свет вместе с матерью Мариной Коташенко. Вдова композитора впервые вышла в свет после смерти мужа. Его сын впервые дал интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

На вопросы журналистов Коташенко не отвечала, а только грустно улыбалась. Зато уверенно повел себя с представителями СМИ Градский-младший.

Сегодня папин день рождения, это первый день рождения без него. Мы приехали в театр послушать концерт, мы очень скучаем, — рассказал мальчик.

Александр добавил, что прошедший год — год без отца — был очень нервным, мальчик все время вспоминает папу, а мама тяжело переносит смерть мужа. Сын композитора добавил, что дома они не слушают песни отца, потому что «все время хочется плакать».

У Александра Градского также остался четырехлетний сын Иван, тоже рожденный от Марины Коташенко. От предыдущих браков у музыканта остались две взрослых детей: 41-летний сын и 36-летняя дочь.

Ранее сообщалось, что в начале года трое злоумышленников ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко почти на 100 млн рублей. Недавно одного из участников суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима.