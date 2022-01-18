Сын Градского высказался про украденные у Коташенко миллионы

Сын советского и российского музыканта Александра Градского — Даниил Градский — в беседе с NEWS.ru поделился мнением о том, что он думает о ситуации с украденными у вдовы певца Марины Коташенко 100 млн рублей. Спикер подчеркнул, что у него нет личного мнения по поводу возможной инсценировки ограбления женщины, однако отметил, что его волнует только творческое наследие отца — «музыка, и чтобы её слушали люди».

Простите, я ничего не допускаю. Я сам услышал об этом из новостей. И точно также как и вы, являюсь зрителем в этом во всём. Как компетентные органы разберутся — такой ответ я приму, а мнение у меня отсутствует. Я больше рад, что дети здоровы, все здоровы, слава Богу есть жизнь у человека — остальное меня не интересует. Меня интересует только наследие моего отца — музыка, и чтобы её слушали люди, — подытожил Даниил Градский.

Сумма ущерба от ограбления дома Градского, произошедшего 16 января, составляет около 100 млн рублей. По предварительным данным, преступники устроили ДТП с автомобилем Коташенко, а затем пересели к женщине в машину и под угрозой оружия заставили отвезти в особняк и указать, где находятся деньги.

Существует несколько версий обстоятельств ограбления. По одной из них, к инциденту причастен обслуживающий домашний персонал четы Градских, по другой — ограбление было инсценировкой. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что в произошедшем виновны люди из окружения Коташенко.

Ранее телеведущий Андрей Караулов, живущий по соседству с домом Градского, посетовал на не очень качественную работу полиции в районе. Версию об инсценировке ограбления он назвал «чушью».