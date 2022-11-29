Вдова Градского пришла на могилу музыканта в годовщину его смерти

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вдова Александра Градского Марина Коташенко побывала на могиле супруга в годовщину его смерти. Музыканта не стало 28 ноября прошлого года, он умер в больнице, куда его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Видео посещения могилы певца вдовой опубликовал Пятый канал.

Коташенко приехала на Ваганьковское кладбище в сопровождении родственников. С журналистами вдова музыканта общаться не стала, а вместе с восьмилетним сыном Александром встала у могилы. Марина Коташенко принесла на могилу Градского букет красных гвоздик. Одета она была не ярко, но дорого: меховая шуба в пол, шерстяная шапка, модная сумка.

На могиле Градского пока нет памятника, но она усыпана цветами. Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе 20 лет. У них родились сыновья Александр и Иван. Зарегистрировали супруги брак почти перед самой смертью музыканта.

Ранее певец Сергей Волчков, ставший под руководством Градского победителем второго сезона вокального телепроекта на Первом канале сообщил, что гримерная комната скончавшегося год назад народного артиста России, экс-наставника шоу «Голос» Александра Градского, которая была расположена на первом этаже в театре «Градский Холл», ликвидирована. Из нее «сделали практически кладовку».