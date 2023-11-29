Звезда «Голоса» прокомментировал признание Наргиз в спонсировании ВСУ Участник «Голоса» Волчков: спонсирующая ВСУ Наргиз всегда плохо относилась к РФ

Фото: АГН «Москва»

Певица Наргиз

Певица Наргиз всегда не лучшим образом относилась к России, поэтому ей и запретили въезжать в страну на 50 лет, сообщил в беседе с NEWS.ru участник телепроекта «Голос» Сергей Волчков, комментируя признание артистки в спонсировании Вооруженных сил Украины. По его словам, она стала известна именно благодаря участию в российском шоу «Голос», поэтому ее действия сейчас вызывают негативную реакцию.

И раньше было известно, что Наргиз не лучшим образом относится к России, ей поэтому и запретили въезжать в страну на 50 лет. Что она сейчас сделала или сказала, я не знаю, я за ней не слежу, не видел Наргиз около восьми лет. Она стала известна благодаря проекту «Голос», ее любили и слушали у нас. Максим Фадеев поверил в нее, и то, что она сейчас делает, это, конечно, плохо, — заявил Волчков.

В спонсировании украинской армии Наргиз призналась во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ей от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Артистка назвала себя патриоткой Соединенных Штатов и сообщила, что конфликт с Россией — это ее «личная война».

Генпрокуратура РФ организовала проверку в отношении Наргиз на предмет финансирования ВСУ. С соответствующей просьбой в органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он также призвал признать певицу иностранным агентом за распространение фейков и оскорбление россиян.