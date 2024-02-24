Пугачева, внебрачные дети, поддержка СВО: как живет певец Михаил Муромов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Муромов

Певец и композитор Михаил Муромов известен как исполнитель хита «Яблоки на снегу». Как артист живет сейчас, где выступает, в чем он обвинял Аллу Пугачеву?

Чем известен Муромов

Михаил Муромов родился 18 ноября 1950 года в Москве.

В 1971 году он окончил Московский технологический институт мясо-молочной промышленности, поступил в аспирантуру и разработал три прибора для пищевой промышленности. Однако в аспирантуре не доучился и начал работать метрдотелем в ресторан.

Певец рассказывал, что работал в «запрещенных ночных ресторанах» под Москвой и зарабатывал в 20 раз больше, чем когда был аспирантом. На полученные деньги купил свой первый синтезатор и магнитофон и оборудовал дома студию.

В 1972–1973 годах служил в армии в спортроте. Муромов — мастер спорта по плаванию, обладатель первого разряда по боксу.

Артист пел и играл на гитаре в вокально-инструментальном ансамбле «Славяне», работал в филармониях.

Первые три песни Муромов записал в 1982 году. В 1984 году вышел его дебютный альбом «Капитаны», а самая популярная песня — «Яблоки на снегу» — в 1987 году. Музыку к ней написал сам Муромов, стихи — Андрей Дементьев. В 1988 году артиста пригласили выступить с этой композицией на «Песне года».

Всего исполнитель написал 25 часов музыки для театра, три балета. В театр его позвала режиссер Светлана Врагова, которая в то время работала в Новом драматическом театре над постановкой «Три часа до смерти (монолог на городской площади)». В этом спектакле прозвучали восемь песен Муромова. Потом он сотрудничал с режиссером и драматургом Рустамом Ибрагимбековым.

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости Михаил Муромов

Что известно о личной жизни Муромова

С 1973 по 1976 год Михаил Муромов был женат на однокурснице по имени Тамара.

У артиста есть внебрачные дети от многих женщин, четверых сыновей — Михаила, Николая, Павла и Артура, он помогал растить.

«Внебрачных детей у меня действительно очень много. Возьмите карту Советского Союза, поставьте флажки на те города, в которых у меня были гастроли. Получается арифметическое число, по которому можно вычислить, сколько у меня детей. Я это, кстати, уже делал. Но цифру озвучивать не буду. Очень нескромно прозвучит. Я с этими детьми незнаком. Они росли без меня. Я принимал участие в воспитании четырех детей. Хорошие люди выросли, занимают очень большие посты в Думе», — признавался исполнитель.

Что Муромов говорил о Пугачевой

В 2000-х годах Михаил Муромов заявил, что с эстрады его «убрала» народная артистка СССР Алла Пугачева. Позднее певец отказался от этих слов и сказал, что журналисты неправильно поняли его и «перевернули» смысл интервью.

«Да, когда-то я боролся с Первым каналом и, видимо, с Пугачевой, но, к сожалению, я выиграл, к сожалению для них. Кроме того, потом эти люди подходили ко мне и извинялись. Мне удавалось добиваться опровержения и в лживой прессе. Чтобы я мог сказать о том, что Пугачева меня загубила, утопила и так далее, карьеру мою загубила? Ну смешно! У нас разные пути с Пугачевой. Можно подумать, я оправдываюсь. Нет. Я не оправдываюсь. Я разъясняю. А утопить и погубить меня — невозможно», — комментировал Муромов.

Примадонна отвечала музыканту на его обвинения. Она называла Муромова «неудачником».

«Почему-то все неудачники пытаются меня обвинять. Ну что могла ему сделать? У Муромова были четыре прекрасных хита, я всегда думала, что он ко мне хорошо относится», — говорила Пугачева.

Также артистка рассказывала, что отдыхала вместе с друзьями ресторане Муромова и заметила, что у него есть проблемы с алкоголем.

Как Муромов поддерживает спецоперацию

В июне 2022 года Михаил Муромов выступил на концерте в поддержку российской армии «Za Россию» в Плесецке.

На афише мероприятия размещались три лозунга — «Za мир без нацизма», «Za Россию» и «Za президента».

Чем сейчас занимается Муромов

Михаил Муромов продолжает творческую деятельность. 17 марта он выступит на концерте Ларисе Рубальской в «Крокус Сити Холле» в Москве.

73-летний артист отмечал, что ведет активный образ жизни, занимается спортом, следит за питанием и практически не болеет. Также музыкант заявлял, что способен исцелять себя без таблеток, с помощью магнитных полей.

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