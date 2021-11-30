Победитель «Голоса» Сергей Волчков рассказал о секретах Градского

Победитель второго музыкального шоу «Голос» Сергей Волчков, чьим наставником в проекте был Александр Градский, впервые прокомментировал смерть народного артиста России. В беседе с NEWS.ru певец заявил, что сейчас «все, кто сотрудничал и общался с Александром Борисовичем, пребывают в шоке». Волчков рассказал о секретах профессии, которые Градский успел открыть ему незадолго до смерти.

Сейчас все мы, кто сотрудничал и общался с Александром Борисовичем, пребываем в шоке. Потому что потеряли не только мэтра, но и близкого человека, — поделился Волчков.

Артист рассказал, что наставничество Градского на проекте «Голос» переросло в настоящую дружбу Александра Борисовича с подопечными. Градский часто созванивался и встречался с участниками своей команды уже по окончании шоу, обсуждая самые разные темы, не только музыку.

У нас были самые разные темы для разговора. И тема молодых пап тоже звучала — так как у нас с Александром Борисовичем дети почти ровесники — моя дочь Ксюша и его средний сын Саша (родился в 2014 году. — NEWS.ru). Так что мы о детях успевали поговорить, обменивались фотографиями наследников, — рассказал Волчков.

Артист добавил, что Александр Градский пригласил его в свой театр. Кроме того, он щедро делился с ученикам своими профессиональными секретами. Одним из главных советов Градского было равняться на авторитетных коллег.

Александр Борисович говорил мне: «Серёжа, если тебя зовут на какие-то проекты, сначала узнай подробности, а потом подумай, пошёл бы участвовать Иосиф Давыдович Кобзон или я. После этого принимай решение». Советов, секретов поведения на сцене и в жизни было тысячи, я их использую, — признался певец.

Ещё одна участница команды Александра Градского в шоу «Голос» Екатерина Кузина подтвердила NEWS.ru, что наставник часто приглашал учеников к себе домой, чтобы обсудить работу и планы в неформальной обстановке, за одним столом.

Редкие педагоги столь по-отечески относятся к своим ученикам, но Александр Борисович относился именно так, — отметила певица Екатерина Кузина.

Ранее солист группы «Учкудук» Зиёд Ишанходжаев, который был дружен с Александром Градским более 40 лет, объяснил, зачем народный артист России, мучаясь от последствий перенесённого коронавируса, из последних сил продолжал ездить на съёмки проекта «Голос». По мнению друга Градского, дело было не в финансовых обязательствах наставника шоу перед Первым каналом, а в его профессиональной ответственности и высокой требовательности к себе.

По мнению наставницы шоу «Голос» Пелагеи, создателям телепроекта будет трудно найти замену Градскому. Она отметила, что окончательное решение о том, что делать с финальными выпусками, в которых не успел сняться композитор, руководство Первого канала пока не приняло.

Как сообщили СМИ, за месяц до смерти народный артист России Александр Градский сыграл свадьбу с моделью и актрисой Мариной Коташенко, с которой жил в гражданском браке 17 лет. Известно, что Градский выступал против официального оформления отношений, утверждая, что и так обеспечивает своих близких всем необходимым.