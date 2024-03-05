Селин раскрыл подробности ругани с режиссером из-за «умирающей России» Селин заявил, что порвал сценарий про «умирающую Россию» из личных убеждений

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Селин

Заслуженный артист России Сергей Селин в беседе с NEWS.ru раскрыл подробности конфликта с молодым режиссером из-за сценария про «умирающую Россию». По словам артиста, он прибыл на площадку, где должны были снять его рассказ о стране и ее жителях. Однако, как отметил Селин, организаторы изменили текст сценария, который был против его убеждений.

Мне предложили поговорить о России, но про такие слова, как «умирающая Россия», речи не было. Когда я прибыл на площадку, мне дали текст. Я сказал, я не буду говорить это. Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал. <...> Это не была реклама, просто решили поговорить о России. Мне сказали, это в преддверии президентских выборов, поговорить о России. <...> Причем заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот, — объяснил Селин.

Артист заявил, что не знаком с режиссером, который был организатором съемки. Селин добавил, что ее устроили «достаточно молодые ребята, за 30 лет».

В Сети ранее появился видеоролик, на котором Селин начинает читать сценарий про Россию, после чего рвет бумажку, поскольку в тексте говорится про «умирающие» города. Актер вступил в словесную перепалку с режиссером, имя которого неизвестно, и затем покинул студию.

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