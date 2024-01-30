«Брызнула баллончиком»: Рудова вспомнила о попытке «хайпануть» Рудова — для NEWS.ru: я ради хайпа распылила перцовый баллончик в школе

Фото: NEWS.ru

Наталья Рудова

Российская актриса Наталья Рудова на премьере фильма «Конец славы» рассказала NEWS.ru о попытке «хайпануть» в школе. Девушка вспомнила, что ради популярности распылила в месте, где учатся первоклассники, перцовый баллончик.

Самый «хайповый» поступок, когда я брызнула баллончиком перцовым в школе. В месте, где учатся первоклашки. Вот это был хайп, вот это я понимаю, — отметила актриса со смехом.

Актриса добавила, что сейчас в основном все «хайпуют» на отношениях. Однако, подчеркнула Рудова, для нее личная жизнь — табу.

Личная жизнь на то и личная, все кроется в названии. Я не хочу чужие трусы видеть, кто, с чем, чего, кого. И свои не хочу показывать, поэтому я не «хайпую», наверное, — уточнила Рудова.

На вопрос журналиста о том, как ей удается оставаться популярной и востребованной, Рудова сказала, что все дело в таланте. Кроме того, добавила артистка, ей прошлось пройти «33 круга ада», чтобы стать известной.

Ранее актриса выразила мнение, что своим успехом Ольга Бузова обязана трудолюбию и «поцелованности Богом». Рудова подчеркнула, что является большой поклонницей телеведущей и певицы. Актриса также подчеркнула, что секрет любого успеха заключается в желании много работать и одаренности человека.