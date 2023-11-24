«Поцелованность Богом»: актриса Рудова об успехе Бузовой Рудова: своим успехом Бузова обязана трудолюбию и «поцелованностью Богом»

Фото: NEWS.ru

Наталья Рудова (слева)

Своим успехом Ольга Бузова обязана трудолюбию и «поцелованности Богом», заявила NEWS.ru актриса Наталья Рудова, которая пришла на шоу певицы «Под звуки поцелуев». Она подчеркнула, что является большой поклонницей артистки.

Секрет успеха — в желании работать в первую очередь. В таланте, в умении коммуницировать и в поцелованности Богом в какой-то степени, потому такого масштаба личностями просто так не становятся, — поделилась актриса.

Рудова поделилась, что по дороге на концерт в машине как раз слушала треки Бузовой. Она также напомнила, что снималась в одном из клипов певицы.

Ранее звезда TikTok Анна Покров заявила, что секрет популярности Ольги Бузовой — в ее энергетике и харизме. Блогер подчеркнула, что эти качества невозможно наработать или купить. По ее словам, когда певица входит в комнату, то вся светится. Кроме того, тиктокерша назвала певицу самой работоспособной в российском шоу-бизнесе.

До этого блогер и предприниматель Мария Погребняк высказала мнение, что Бузову любят за ее искренность. Девушка подчеркнула, что певица не лукавит в своих эмоциях и не носит масок. В свою очередь концертный директор Бузовой, продюсер Алексей Новацкий, объяснил, что певица «сделала себя сама», и второй такой не будет.