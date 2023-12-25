Безруков, отъезд из РФ, секретная свадьба: как сейчас живет Анна Снаткина

Фото: Сергей Петров/News.ru

Актриса Анна Снаткина обрела популярность после выхода телесериала «Татьянин день». В каких проектах сейчас задействована артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Анна Снаткина

Анна Снаткина родилась в Москве, после окончания школы поступила во ВГИК. На втором курсе обучения она дебютировала в кино, сыграв роль Елки Градовой в телесериале «Московская сага». На третьем курсе снялась в сериале «Участок», где ее коллегой по съемочной площадке стал актер Сергей Безруков. С ним она позднее также снялась в сериале «Есенин» и фильме «Пушкин. Последняя дуэль».

Наибольшую популярность Снаткиной принесла мелодрама «Татьянин день». Затем она появилась в лентах «Общая терапия», «Десантура», «Я не вернусь» и многих других. В фильмографии артистки более 60 работ.

Чем сейчас занимается Анна Снаткина

Актриса с 2018 года состоит в труппе Московского Губернского театра, на сцену которого выходит по сей день. Анна Снаткина задействована в спектаклях «Пушкин», «Безымянная звезда» и «На всякого мудреца довольно простоты».

В 2023 году артистка снялась в нескольких российских сериалах. С ней на экраны вышли ленты «Фишер», «Актрисы» «Кино про бандитов» и «Секс. До и после».

Артистка живет в Москве. Летом она стала жертвой мошенников. Анна Снаткина наняла доставщика, чтобы передать ювелирные украшения из Истринского района Подмосковья на Тверскую улицу в Москве. После замены сотрудника службы новый курьер привез посылку актрисе по указанному адресу, но она оказалась пустая. Снаткина оценила ущерб в 75 600 рублей и обратилась в полицию.

В августе актриса временно улетела с семьей из России. Артистка провела отпуск на Мальдивах, после чего вернулась на родину.

Что Анна Снаткина говорит о политике

Артистка с момента начала спецоперации публично не высказывалась на тему СВО. На красной дорожке Московского международного кинофестиваля артистка сообщила журналистам, что, по ее мнению, политические вопросы не должны влиять на другие сферы деятельности, включая искусство.

«У любого человека есть друзья, есть враги, и также это касается нашей великой могущественной страны. Мне очень радостно, что у нас есть друзья, потому что наша страна этого достойна, безусловно. Мне кажется искусство должно быть вне политики», — сообщила Снаткина.

Что известно о личной жизни Анны Снаткиной

После выхода сериала «Участок» появились слухи о романтических отношениях Снаткиной и Безрукова. Несколько лет назад артистка опровергла эту информацию, однако отметила, что с теплотой относится к коллеге.

«Пусть приписывают — значит, есть интерес к нашей жизни. Я к этому отношусь с юмором. У Сергея прекрасная семья, дети, я с большим уважением отношусь к его жене Анне Матисон. Но теперь он мой начальник, и поэтому в театре я обращаюсь к нему — Сергей Витальевич, как и все остальные актеры», — заявила актриса Wday.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Снаткина в 2012 году вышла замуж за шоумена и бывшего участника Comedy Club Виктора Васильева. Их свадьба прошла в условиях полной секретности в Летнем дворце в Санкт-Петербурге, на ней присутствовали только близкие родственники и друзья. В 2013 году у пары родилась дочь Вероника.

«Когда родилась Вероника, я поняла, что вот это маленькая, плачущая девочка теперь будет в моей жизни каждый день. Я стою над ней с памперсами и плачу: «В моей жизни что? Больше никогда не будет выходных? Действительно их больше нет. Но! Это такая счастливая работа», — рассказала актриса YouTube-каналу «Интервью Вокруг ТВ».

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