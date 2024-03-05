Пластика, развод, блог: куда пропала экс-солистка Hi-Fi Таня Терешина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Таня Терешина

Экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как она живет сейчас, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Терешина

Таня Терешина родилась 3 мая 1979 года в Будапеште, где в тот момент проходил службу ее отец.

В 1992 году, после многочисленных переездов, семья Терешиных обосновалась в Смоленске. После окончания школы будущая звезда поступила в Смоленский институт искусств на факультет живописи.

Окончив вуз, Терешина уехала в Москву, где устроилась в модельное агентство «Модус Вивендис».

В 2002 году она прошла кастинг в группу Hi-Fi. С 2003 по 2005 год Терешина приняла участие более чем в пятистах концертах коллектива.

В 2007 году артистка выпустила сольный клип, в 2011 году — первый альбом.

Что известно о личной жизни Терешиной

В 2013 году Таня Терешина родила дочь Арис от телеведущего Вячеслава Никитина, который был младше ее на восемь лет. Крестным для дочери исполнительница выбрала певца Митю Фомина.

В 2015 пара со скандалом рассталась.

Тогда Терешина заявила, что Никитин мог вспылить по любому поводу и его не останавливало ни присутствие ребенка, ни тещи. В ответ телеведущий тоже выложил пост, в котором, не упоминая певицу, сообщил, что его экс-избранница не хотела заниматься домашней работой.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Таня Терешина с дочкой Арис

Спустя время Терешина и Никитин смогли найти общий язык ради дочери.

В 2018 году артистка вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова. У пары родился сын Арсений-Остап. В 2022 году Терешина объявила о разводе с супругом.

«Я развожусь, потому что в какой-то момент поняла, что нет разницы — живу я с ним или без него. Ничего не меняется в жизни. Вот если его нет — я все делаю сама. То есть человек привык жить в своем комфорте, его это устраивает и никто не интересует. Зачем мне муж, который не принимает нигде участия. Если он гуляет, то всегда с телефоном. Мне страшно с ним ребенка отпускать маленького. Какая может быть страсть между нами? Мужчиной должна женщина восторгаться, он должен ее вдохновлять», — заявила она в соцсетях.

Терешина также рассказывала, что у нее появился новый бойфренд. Она отмечала, что начала новые отношения, еще не оформив развод.

«Мы познакомились 22 июля. Мне привезли его домой. Случайно. Ехали мимо и заехали. Я увидела и влюбилась. Прямо сразу. Вообще в секунду. Потом я через три дня, которые молча выжидала, ни слова никому не говорила, что запала, решила — срочно хочу увидеть. Нашла телефон и позвонила, чем страшно удивила человека. Я настроена была решительно. Хорошо, что парень был свободным, иначе пришлось бы отбивать. Хоть я никогда этого и не делала, но это точно был бы именно тот самый случай», — признавалась артистка.

Зачем Терешина делала пластическую операцию

В 2023 году Таня Терешина призналась, что «сделала небольшой тюнинг, касающийся фигуры».

«Сделала небольшой тюнинг, касающийся фигуры. И в принципе очень довольна. Это произошло буквально пять дней назад. Попробовала пластическую операцию на теле, несложную — провела небольшую коррекцию, скажем так. Это была некая операция, связанная с похудением в некоторых местах, мини-липосакция. Не думала, что до этого доживу. В 20 лет принимаешь себя такой, какая есть, а со временем понимаешь, что нужен уже тюнинг. Выходишь на сцену, на красную дорожку, и ты должна уверенно себя ощущать. Я привыкла быть красавицей, и мне сложно принимать все эти метаморфозы с телом и лицом, когда чуть больше поела или недоспала. В общем, решила устранить недостатки, чему очень рада», — пояснила модель.

Чем сейчас занимается Терешина

Таня Терешина активно ведет свой личный блог, в котором показывает, как живет и проводит время с детьми.

Информации о ближайших выступлениях артистки на данный момент нет.

Читайте также:

Кристина Орбакайте: последние новости 5 марта, отмена концертов, скандалы

«Просто я стала неинтересна»: куда пропала солистка «Чи-Ли» Ирина Забияка

Певица Zivert уходит со сцены: в чем причина, останется ли она в «Голосе»