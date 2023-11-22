Оголенные ягодицы, донорство спермы, наркотики: где сейчас Митя Фомин

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Российский певец Митя Фомин был крайне популярен, будучи фронтменом группы Hi-Fi и в начале сольной карьеры, однако сейчас все реже появляется на страницах СМИ. Как теперь музыкант зарабатывает, что известно о его личной жизни?

Почему Митя Фомин поднял гонорар

Музыкант рассказал, что повысил стоимость своих выступлений. В интервью «Утро.ру» Фомин отметил, что сделал это, «поскольку не хуже остальных».

«Мы не отстаем, поскольку не хуже остальных. Я все равно не очень много стою, и соотношение «цена — качество» кажется идеальным. Ведь я, в отличие от многих коллег, работаю только «вживую», — подчеркнул артист.

Фомин отметил, что не все исполнители умеют петь вживую. Он добавил, что не каждый зритель хочет слышать артиста так, как он звучит на самом деле.

В январе 2024 Фомин даст большой сольный концерт в Москве, который обойдется ему в 5 млн рублей. Мероприятие приурочено к юбилею музыканта — 17 января ему исполнится 50 лет.

«На Новый год я поеду в Дубай, где у меня запланирован концерт, после чего вернусь в столицу, отмечу новоселье и буду готовиться к собственному сольнику 27 января», — рассказал артист.

После концерта он намерен отправиться в тур по стране.

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Как Митя Фомин справился с зависимостью

В 2021 году артист рассказывал, что, будучи фронтменом группы Hi-Fi подсел на наркотики. По его словам, порой ему было невыносимо, а галлюцинации стали привычным делом.

«Это было страшно! Я видел чертей!» — говорил певец в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой.

Фомин подчеркнул, что борьба с зависимостью и смерть близких людей заставила его быстро повзрослеть.

Зачем Митя Фомин публикует обнаженные снимки

В своих социальных сетях певец не стесняется показывать фотографии, на которых он без одежды. По словам Фомина, впервые он это сделал не в лучшей физической форме и попросил подписчиков помочь найти тренера. После этого от музыканта отписалась около трех тысяч человек.

Несмотря на отписки, Фомин продолжил публиковать откровенные фотографии. Более того, он призывал других не стесняться демонстрировать свое тело.

«Обнаженное тело для меня не более чем инструмент. Когда вы приходите в Галерею Уффици или Пушкинский музей, вы же не падаете в обморок, увидев обнаженные попы с полотен Рубенса и Тициана?» — рассуждал артист в интервью для StarHit.

Что известно о личной жизни Мити Фомина

Артист ни разу не был женат и не имеет детей. В 2010 году СМИ писали, что певца связывают отношения с предпринимательницей Ксенией Мерц. По данным СМИ, этот роман Фомин считал серьезным и сделал девушке предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло.

В ноябре 2017 года на шоу Первого канала «На самом деле» Мерц заявила, что Фомин — отец ее дочери Ксении. В прямом эфире было подтверждено, что певец не является родителем девочки. Вместе с тем Мерц заявила, что в период отношений с Фоминым сделала аборт, поскольку не была уверена в серьезности намерений музыканта. Откровение расстроило певца.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фомину приписывали романы с Жанной Фриске и Таней Терешиной, однако подтверждения слухи не получили.

В 2020 году артист заявил, что хочет стать донором спермы. По его словам, он разочаровался в любви, но мечтает завести детей. Артист отмечал, что у него отличные гены, прекрасная наследственность и отменное здоровье.

«Я бы хотел воспользоваться шансом, который дает современная медицина. И выступить донором спермы, но только если буду уверен, что у ребенка будет настоящая мать и семья. Готов общаться с девушками, которые находятся в поисках качественного семени», — заявлял в одном из интервью певец.

При этом у Фомина было условие: будущий малыш будет жить с женщиной, которая готова к детям и мечтает о них, а от самого артиста хочет именно ребенка и ничего более.

В какой-то степени артист все же примерил на себя роль отца. Фомин стал крестным двоих детей — дочери певицы Тани Терешиной и телеведущего Славы Никитина Арисы и сына хоккеиста Игоря Волкова и фитнес-модели Надежды Волковой Игоря.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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