Солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин выложил в своём Instagram обнажённое фото и пожаловался на то, что перестал уделять внимание своему здоровью из-за постоянных разъездов. Этот пост вызвал волну негодования у подписчиков музыканта. Они требуют, чтобы он сходил на депиляцию.
«Гляжуся в зеркало и вижу / Как похудел и возмужал / Друзья же, сволочи, считают / что похужал и возмудел», — подписал певец фото стихотворением Глеба Николаева.
После этого он пообещал своим фанатам вернуться к спортивному режиму, чтобы привести себя в хорошую форму. Однако пользователи не поддержали исполнителя, а лишь продолжили критиковать из-за излишней волосатости в интимных местах.
Как ранее писал NEWS.ru, Фомин в своё время пытался сотрудничать с известным продюсером Максимом Фадеевым, однако совместной работы у них не получилось.