https://static.news.ru/photo/350e6a8e-491b-11ea-b85d-fa163e074e61_660.jpg Митя Фомин Фото: mf_agent/instagram.com

Солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин выложил в своём Instagram обнажённое фото и пожаловался на то, что перестал уделять внимание своему здоровью из-за постоянных разъездов. Этот пост вызвал волну негодования у подписчиков музыканта. Они требуют, чтобы он сходил на депиляцию.

«Гляжуся в зеркало и вижу / Как похудел и возмужал / Друзья же, сволочи, считают / что похужал и возмудел», — подписал певец фото стихотворением Глеба Николаева.

После этого он пообещал своим фанатам вернуться к спортивному режиму, чтобы привести себя в хорошую форму. Однако пользователи не поддержали исполнителя, а лишь продолжили критиковать из-за излишней волосатости в интимных местах.

Как ранее писал NEWS.ru, Фомин в своё время пытался сотрудничать с известным продюсером Максимом Фадеевым, однако совместной работы у них не получилось.