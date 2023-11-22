«Отрезаю сразу»: цитаты SHAMAN о разводе с женой, о Пугачевой, карьере, СВО В день рождения SHAMAN NEWS.ru вспоминает самые яркие фразы из его интервью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня, 22 ноября, день рождения SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), ему исполняется 32 года. Его называют сегодня главным патриотическим певцом России и «артистом номер один». Уроженец Новомосковска Тульской области, выпускник Академии имени Гнесиных, участник проекта «Фактор А» Пугачевой и спорная фигура для коллег покорил сердца миллионной аудитории. NEWS.ru вспоминает самые яркие цитаты из интервью исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский».

«Сцена — это состояние души»

— Я на сцене с четырех лет. То есть четверть века. И я прекрасно понимаю свою ответственность [перед зрителями]. Мы же не пойдем лечить свои болезни к доктору без образования и без опыта, мы пойдем к хорошему специалисту. А сцена — это состояние души. И мы влияем на души людей, на психику, настраиваем их на определенное, скажем так, позитивное настроение.

Поэтому я, прежде чем выйти на большую сцену, получил три музыкальных образования: закончил музыкальную школу по специальности «народное пение», музыкальный колледж и Академию музыки имени Гнесиных по специальности «эстрадное пение». И после этого я понял, что могу считать себя полноценным музыкантом.

Об участии в ТВ-проектах

— Мне вообще не очень нравятся телевизионные проекты. Во-первых, потому что там не дают петь своих песен. Ты должен действовать в предлагаемых обстоятельствах. У кого-то это получается (и себя показать, и песню грамотно представить), у кого-то — нет. При этом тебя перемалывают, ты являешься винтиком этой всей системы. И когда заканчивается проект, ты никому не нужен, остаешься наедине с самим собой. Я это прекрасно понимал, когда шел на эти проекты.

О Пугачевой на проекте «Фактор А»

— У нас были генеральные прогоны номеров. Она (Алла Пугачева. — NEWS.ru) присутствовала, сидела на стульчике за столом и давала свои рекомендации по номерам... А когда уже шла съемка, то давала лестные комментарии. Говорила, что я неординарная личность, сказала, что мне будет тяжело. В общем-то она оказалась права, потому что мне действительно было безумно тяжело пробиваться. <...> После того как проект закончился, она, соответственно, исчезла из моей жизни... И мы с ней больше ни разу не контактировали и даже не пересекались в кулисах каких-то мероприятий. И мысли позвонить ей у меня не было, ну а зачем? Я не могу представить себе этого разговора...

О первом браке

— [С первой женой Мариной] познакомились в Новомосковске. Мне было 16 лет. Где-то год повстречались и стали вместе жить. Она преподаватель музыкальной школы, преподает сольное народное пение. На шесть лет меня старше. Я тогда в ресторанах работал, с 15 лет в ресторанах. Поэтому деньги для того, чтобы снимать квартиру, у меня были. И мы стали совместно жить, [через некоторое время поженились].

[Родители были против], мол, «зачем тебе это, занимайся карьерой, работой, учись» — классический набор шаблонных фраз. Но я все равно сделал по-своему. И не жалею об этом. Я вообще не жалею о том, что я когда-то сделал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его мать Людмила Дронова

О разрыве с первой женой

— Она говорит: «Мне просто здесь начинать все с нуля, мне этот город (Москва. — NEWS.ru) не нравится, я не хочу здесь жить». <...> Я говорю: «Я все понял, значит, нам надо с тобой развестись». На тот момент я это говорил безэмоционально. Потому что все страдания и переживания я прошел за 2–2,5 месяца. То есть я месяца 2–2,5 думал, переживал. Принял решение о том, что надо разводиться, и потом просто холодно ей об этом заявил. Все. А тут уже у меня это так работает: если отрезаю, то сразу. Я лучше сначала подумаю хорошо, семь раз отмерю и потом это сделаю. Чтобы потом не жалеть... Ну если человек не хочет жить в Москве, если она не хочет жить со мной — то зачем я ее буду мучить, зачем мучиться? Она сделала свой выбор: жить в другом городе, не в Москве... Думаю, что в душе жалеет. Потому что была семья — полноценная семья, — а теперь семьи нет.

О псевдониме SHAMAN

— Я всегда хотел взять себе псевдоним. Чтобы разделить жизнь обычную бытовую от сценической жизни. Обратился к комментариям под моими песнями [в соцсетях]. Поклонники писали: «шаманский вокал, голос магический». То есть на этот псевдоним меня натолкнули почитатели моего творчества, он прижился, мне нравится... А в жизни я веду себя очень скромно.

О песне «Встанем»

— Песня «Встанем» была написана в январе 2022 года. Это была первая моя патриотическая песня за 200 песен, которые я написал ранее... Сидел за компьютером и пил чай... И у меня в голове вспыхнуло слово «Встанем». А у меня только так получается, приходят слова вместе с музыкой. Либо одно слово. У меня слово «Встанем» буквально прокричало в голове.

Меня будто кто-то за шкидрык (шкирку. — NEWS.ru) взял, посадил за инструмент: «Пиши!» Я сел, написал эту песню, выложил ее в интернет 23 февраля. А 24-ого она уже ушла в народ. И стала сейчас локомотивом фактически моего творчества.

«У меня никогда не было и нет никакого инвестора»

— Я всегда был, есть и буду независимым артистом, который стал известным благодаря своим песням, интернету и народной любви. У меня есть своя музыкальная студия, в которой пишу музыку и песни — все свои песни. Делаю аранжировки, придумываю образы, концертную программу... Выбираю ткани для одежды — по моим идеям отшивают. Также вся финансовая ответственность проекта лежит на моих плечах, это тоже очень важно — у меня никогда не было и нет никакого инвестора. Единственный продюсер у проекта — я сам.

О популярности

— Это осуществление моей мечты. Мечты сбываются, если много работать. Я много работал, правда. 15 лет пробивался, ну реально не было помощи. Я не кокетничаю. Слава богу, народ мне поверил. Я сейчас понимаю, какая на мне ответственность. Это достаточно сложно. Но я постараюсь вас, ребята, не разочаровать.

Почему не хотел бы делать карьеру за границей

— Никогда у меня не было даже желания такого. На подсознательном уровне понимаю: наверное, это надо для чего-то. Но я не знаю [английского] языка. Даже когда в академии учился, у нас студенты пели три песни на английском языке (английский считается удобным для вокала) и одну на русском. А я, наоборот, — три на русском и одну какую-то на английском. Я не люблю петь на английском языке и никогда не любил...

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надо исполнять песни на русском. Если научиться это делать вкусно, как это делали великие мастера работы со словом (Бернес, и Утесов, и мой любимый Вертинский, и Магомаев), — это же ведь здорово. Как они умели это вкусно подавать. Как Вертинский грассирующий своим [голосом виртуозно владел]... Одним словом, я поклонник русского языка, люблю петь на русском, чувствовать каждое слово... Я пишу песни на русском, у меня и менталитет русский. Я русский!

О патриотизме

— Каждый должен быть на своем месте. И делать то, что у него получается лучше всего. Вот, допустим, я артист. Лучше всего у меня получается писать песни — музыку, слова, — выступать перед людьми, дарить им свои, я надеюсь, позитивные эмоции. Я надеюсь, люди за это мне благодарны. И я в этот момент чувствую, что я нахожусь на своем месте. И занимаюсь тем делом, которым мне было суждено заниматься. Я считаю, что таким образом я показываю любовь к родине.

О том, что больше всего впечатлило во время поездок с концертами в зону СВО

— Взгляд бойцов [поразил]. Я запомню каждый до конца своей жизни. Они настоящие герои. Когда подходишь к человеку, жмешь руку бойцу, ты всегда смотришь ему в глаза. И он смотрит в глаза. И помимо героической храбрости, отваги, мужества, там есть любовь. Любовь к своей родине, к своей семье, к своим близким, своим друзьям. И мне так приятно, что, помимо всего прочего, я видел в глазах бойцов любовь к моим песням. Которые я с удовольствием там пел, пою и буду петь... Я понял, что я нужен. А нужным быть — это такое счастье.

Об отношении к покинувшим Россию после начала СВО деятелям культуры

— Чужая душа — это всегда неизвестность. Мы подчас не можем разобраться внутри себя. Каждый день внутри нас происходит борьба. Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду и каждый миг каждому из нас приходится делать выбор. Люди (артисты, которые уехали. — NEWS.ru) сделали свой выбор, это их путь. Я сделал свой выбор. Это мой путь.

В тексте использованы материалы:

Интервью SHAMAN программе «Алена, блин!»

«Судьба человека с Борисом Корчевниковым»

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