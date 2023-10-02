«Ярослав прям везде»: продюсер объяснил, почему SHAMAN популярнее Киркорова Продюсер Рудченко: SHAMAN популярен у россиян из-за патриотических концертов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) участвует во всех патриотических концертах и чаще всего появляется в информационном поле, поэтому в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа) он занял первое место, обойдя Филиппа Киркорова и Григория Лепса, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, SHAMAN знают даже те, кто не слушает его песни. Если говорить о информированности граждан, сейчас люди воспринимают его как номера один, уверен критик.

SHAMAN участвует во всех патриотических концертах, где бы они ни были. Ярослав прям везде. Так как он в информационном поле чаще всего появляется, то и другие певцы со своими заслугами уходят на второй план. SHAMAN попал в патриотические тренды, и он везде в информационном пространстве, — отметил Рудченко.

В то же время продюсер не согласился с результатами опроса ВЦИОМа. По его мнению, к SHAMAN нужно относить не как к певцу года, а как к лучшему исполнителю патриотических песен на российской эстраде. Продюсер считает, что у артиста не такие большие заслуги в отличие от Николая Расторгуева, Григория Лепса и Александра Розенбаума, которые многое сделали для России.

Мне кажется, немного некорректно составлен список, потому что не названы направления. Происходит патриотически направленный перекос. Если певец исполняет патриотические песни, то, по данным ВЦИОМа, он на высочайших позициях, все остальные просто поют какие-то песни и не учитываются. Это странно. SHAMAN в большей степени поет патриотические песни, а так получается, он обошел всех маститых артистов. Хотя если брать информационную составляющую, сколько по поводу него информации, действительно он, наверное, уже опередил так называемого короля российской эстрады Филиппа Киркорова, — сказал Рудченко.

Согласно опросу ВЦИОМа, лучшим отечественным певцом, по мнению россиян, является SHAMAN, которого назвали таковым 33% опрошенных. Он обошел Олега Газманова (11%) и Николая Баскова (10%). При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.