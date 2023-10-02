Названы лучшие отечественные артисты по версии россиян SHAMAN и Гагарина стали лучшими отечественными артистами по версии россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Лучшим отечественным певцом, по мнению россиян, является SHAMAN, которого назвали лучшим 33% опрошенных, следует из результатов исследования, опубликованных на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.

Второе место в соответствующих рейтингах досталось Олегу Газманову и Ларисе Долиной с результатом в 11% голосов. Тройку замкнули Николай Басков (10%) и Anna Asti (6%). Также в список вошли Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Лев Лещенко. Любимыми исполнительницами также стали Валерия, Пелагея и Ирина Аллегрова.

Певцом года SHAMANа (Ярослава Дронова) чаще называли женщины (35% vs 29% среди мужчин) и граждане старших возрастных групп от 45 лет (41–42%), дальневосточники (51%) и уральцы (43%). <...> Полину Гагарину чаще называли женщины (21% vs 14% среди мужчин), россияне молодого и среднего возраста (18–24 лет — 26%, 25–34 лет — 25%, 35–44 лет — 24%) и жители Приволжского и Сибирского федеральных округов (по 22%), — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1600 россиян, достигших 18 лет.

В прошлом году музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что артисткой года можно считать Анну Асти. По его словам, трек исполнительницы «По барам» стал хитом 2022 года.