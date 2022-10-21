Названа лучшая артистка 2022 года Продюсер Бабичев назвал лучшую артистку 2022 года

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В условиях уменьшения числа мероприятий и отъезда некоторых артистов из России на новогодних корпоративах должен быть серьезный спрос на Анну Асти, рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, певицу можно смело считать артисткой 2022 года, а ее трек «По барам» стал хитом уходящего года. Бабичев напомнил, что эта песня постоянно звучала летом и даже сейчас ее можно услышать на радио и по телевидению.

Мне кажется, должен быть серьезный спрос на Анну Асти. Я считаю ее артисткой уходящего года, хит «По барам» — однозначно песня этого года. Да и тематика такая, по барам, в пьяном угаре, как раз по-нашему и на новогодних мероприятиях будет шикарно звучать, — сказал Бабичев.

Продюсер отметил, что в связи с уменьшением числа концертов «оставшиеся в строю» звезды еще должны побороться, чтобы поработать на Новый год, так как спрос на дорогостоящих артистов упал. По мнению Бабичева, как всегда серьезным игроком в event-индустриях считается Сергей Шнуров и группа «Ленинград», но немногие могут себе позволить этот перфоманс, который долгие годы считался одним из самых дорогих. Он констатировал, что сейчас наблюдается тенденция на уменьшение мероприятий, а лидеры списка желанных звезд станут известны позднее.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что на музыкальном рынке «отвалились» около 30–40% артистов, в частности украинские музыканты, например Светлана Лобода и Макс Барских. В этой связи у российский звезд появляется шанс заработать больше, а топовые исполнители будут получать от 5 млн рублей за выступление