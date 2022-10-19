«Поляна расчистилась»: озвучены гонорары топ-артистов на корпоративах Продюсер Рудченко озвучил гонорары заменивших Пугачеву и Галкина звезд на корпоративах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние праздники — желанная пора для звезд шоу-бизнеса, которые выступают на корпоративах и зарабатывают на полгода вперед. Некоторые популярные артисты, такие как Максим Галкин и Алла Пугачева, покинули Россию, поэтому у других талантливых исполнителей есть отличный шанс занять их места. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru отметил, что на музыкальном рынке «отвалились» около 30–40% артистов, в частности украинские музыканты, например Светлана Лобода и Макс Барских. В этой связи у российский звезд появляется шанс заработать больше, а топовые исполнители будут получать от 5 млн рублей за выступление

Осталось довольно много российских исполнителей, и заказчики будут выбирать из того, что есть. Я думаю, в данной ситуации артисты могут почувствовать себя более окупаемыми как проекты. Поляна расчистилась, и отечественные исполнители смогут заработать больше. Я не думаю, что упадет качество корпоративов, но будут небольшие изменения среди топ-артистов. Раскрученные Максим Галкин и Алла Пугачева, понятное дело, с рынка ушли, а остальные будут работать, — считает Рудченко.

Продюсер не исключил, что новогодние корпоративы будут проходить в сжатом формате без хедлайнера, так как бюджеты большого числа компаний претерпевают убытки. Рудченко полагает, что, возможно, фирмы обойдутся приглашением кавер-групп. Более того, по мнению музыкального критика, сейчас население очень остро реагирует на высказывания артистов, поэтому при выборе музыканта на корпоратив руководство компании будет прислушиваться к мнению сотрудников и позиции звезды касательно специальной военной операции.

Рудченко добавил, что помимо молодых артистов по-прежнему востребованы маститые исполнители, на которых в первую очередь будут обращать внимание. К ним относятся Григорий Лепс и Полина Гагарина.

В первую очередь будут обращать внимание на таких артистов, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин — те наши топы, которые будут востребованы. У некоторых райдер и в целом гонорар на новогодние мероприятия увеличивается чуть ли не вдвое, поэтому в эту жирную пору топ-артисты будут зарабатывать от 5 млн рублей за выступление, — заявил Рудченко.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что из-за отъезда Максима Галкина и Аллы Пугачевой из России «Голубой огонек» не останется без звезд, даже несмотря на то, что из-за спецоперации в регионах отменяются концерты многих артистов. По его словам, все артисты, участвовавшие в новогоднем концерте, будут те же, ведь Пугачева давно ушла со сцены ради ухода за детьми, а Филипп Киркоров и Николай Басков никуда не делись.