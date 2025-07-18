В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею победы над Японией

В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею победы над Японией Депутат Останина предложила пересмотреть расходы на гонорары артистов

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина направила губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко обращение с призывом пересмотреть расходы на празднование 80-летия победы над Японией, которым она поделилась в Telegram-канале. По ее словам, более 71 млн рублей из бюджета региона планируется потратить на оплату гонораров артистов, в том числе 23 млн — Полине Гагариной и 11,7 млн — Сергею Лазареву.

Убедительно просим Вас, уважаемый Валерий Игоревич, дать поручение в срочном порядке рассмотреть вопрос об исключении в дальнейшем подобных неуместных трат бюджетных средств, особенно в период проведения специальной военной операции, — говорится в обращении.

По данным Останиной, в регионах расходы на участие звезд покрываются за счет спонсоров и работающих на местах компаний — на Сахалине действуют крупные нефтегазовые и горнодобывающие предприятия, а также развиты рыбодобыча и судоходство. Политик считает целесообразным направить средства не на концерты, а на поддержку участников СВО и их семей.

Ранее актер Алексей Чадов рассказал о планах потратить 90 млн рублей, которые он требует через суд у бывшего друга, на семейные нужды и развитие кинопроектов. Артист намерен вложить средства в разработку семи сценариев. По его словам, текущая ситуация в киноиндустрии благоприятствует созданию отечественного контента.