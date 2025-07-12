Малахов раскрыл размер заработка телеведущих

Ведущие частных российских телеканалов получают зарплаты от $1 млн (около 78 млн рублей), но платят за это полной эксклюзивностью, рассказал популярный шоумен Андрей Малахов блогеру Петру Коваленко. Он раскрыл суммы контрактов и строгие ограничения для медийных лиц.

По словам Малахова, топовые ведущие заключают годовые соглашения с телеканалами. Эти контракты гарантируют высокие выплаты, но накладывают строгие обязательства. В частности, запрет на любую профессиональную активность вне канала. Такие условия, как отметил Малахов, характерны для востребованных ведущих вроде Ольги Бузовой, Ксении Бородиной или Елены Летучей.

Ведущие не имеют права появляться где-либо еще. Там ставки начинаются от $1 млн в год для тех, чьи лица используют в рекламе, — поделился Малахов.

Существует два основных формата, пояснил он. Это контракт с полным запретом внешних проектов или постоянное сотрудничество, часто включающее продюсирование. Сам телеведущий подчеркнул, что его занятость строится иначе: он работает на федеральном канале и параллельно занимается продюсированием своих программ.

Ранее Малахов заявил, что он и его супруга Наталья Шкулева предпочитают держать в тайне жизнь их сына Александра. Он объяснил, что популярность может разрушить самооценку наследника. Самого сына, отметил ведущий, может не радовать внимание общественности.