«Встала на колени»: бабушка SHAMAN о первой встрече с супругой певца Бабушка SHAMAN: невестка на первой встрече встала на колени, благодаря за внука

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SHAMAN и Елена Мартынова

Жена певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, медиаменеджер Елена Мартынова во время первой встречи с семьей артиста упала на колени и благодарила за воспитание такого сына и внука, рассказала бабушка артиста Галина Рябых в YouTube-шоу Tatarka FM. По ее словам, после знакомства о девушке сложилось очень положительное мнение.

Она прямо встала бедненькая на колени и говорит: «Я вас благодарю за воспитание такого внука!» Мы ей: «Лена, встань, встань с колен». А она: «Таких людей никогда по жизни не встречала. Благодарю вас за такой подарок, за такого внука и сына», — рассказала Рябых.

По ее словам, Мартынова не женщина, а ангел. Родители артиста уверены, что она всей душой любит артиста. Семья отвергла слухи о том, что невестка помогла артисту в продвижении.

Сам SHAMAN говорит, что супруга посвятила ему жизнь. Он рассказал, что благодарен возлюбленной за понимание. Артист вспомнил, как перебивался небольшими заработками и «не видел никакого просвета», что угнетало его и било по самолюбию. Вместе с тем певец рассказал, что жена не сопровождает его во время гастрольных туров, но он всегда ощущает ее поддержку.

И для SHAMAN, и для Мартыновой нынешний брак не первый. Певец был женат на наставнике фольклорного ансамбля «Канитель» Марине Рощупкиной, они вместе воспитывали дочь. Мартынова состояла в отношениях с писателем Александром Цыпкиным.

Ранее историк моды и телеведущий Александр Васильев заявил, что считает певцов Ольгу Бузову и SHAMAN современными иконами стиля. По его словам, в 1970–1990-е годы россиянки копировали образы Аллы Пугачевой, наблюдая за ее жизнью, как за мини-сериалом. Васильев подчеркнул, что после начала СВО с отечественной эстрады «ушли ведущие имена», поэтому на первые места вышли Бузова и SHAMAN, которые имеют высокую узнаваемость и популярность.