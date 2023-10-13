Историк моды Васильев назвал Бузову и SHAMAN иконами стиля Александр Васильев заявил, что на смену Пугачевой пришли Бузова и SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в эфире YouTube-шоу «Мадонна Мур» заявил, что считает певцов Ольгу Бузову и SHAMAN (Ярослав Дронов) современными иконами стиля. По его словам, в 1970–1990-е годы россиянки копировали стиль Аллы Пугачевой, наблюдая за ее жизнью, как за мини-сериалом. Васильев подчеркнул, что после начала СВО с отечественной эстрады «ушли ведущие имена», поэтому на первые места вышли Бузова и SHAMAN, которые имеют высокую узнаваемость и популярность.

Раньше Россия боготворила Аллу Пугачеву. За ней следили, у нее было много браков, шумных разводов. Сейчас из мира вокального, который очень поблек во время СВО, ушли ведущие имена. И в результате стройняшкой, одевающиеся ярко и красочно, в России осталась только Бузова. Шаман нравится потому, что поет патриотические песни, — сообщил Васильев.

Ранее Васильев заявил, что ведущие на российских федеральных телеканалах, критикующие Запад, в доказательство своего патриотизма должны отказаться от западной недвижимости и одежды и переобуться в лапти. По его словам, патриоты должны жить в Самаре или Ульяновске, забыть иностранные языки и не носить джинсы и кроссовки.

Васильев пояснил свою позицию тем, что многие из российских известных медиаперсон имеют недвижимость за границей. Этот факт, по его словам, свидетельствует о том, что этим людям «западный стиль жизни все-таки нравится», в частности климатом, красивыми видами или едой.