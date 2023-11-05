«Она ненастоящая»: директор SHAMAN объяснил выступление с красной кнопкой Директор певца SHAMAN назвал выступление с красной кнопкой частью шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Директор певца SHAMAN (Ярослав Дронов) Александр Качан в разговоре с NEWS.ru назвал выступление артиста с красной кнопкой частью шоу. По его словам, такой же номер исполнитель показывал на своих концертах этим летом.

Это просто часть шоу, сценический реквизит. SHAMAN уже выступал летом на концерте с этим номером, и там использовался подобный прием, она ненастоящая, — сказал представитель певца.

SHAMAN во время сольного концерта, который транслировал Первый канал 4 ноября, со словами «я русский» нажал на символическую «красную кнопку». Она находилась в черном чемоданчике, который вынес на сцену помощник артиста.

После того как он нажал на кнопку, начались фейерверки. Этот прием артист использовал во время других своих выступлений.

Концертный директор певца Сергей Лавров до этого заявил, что SHAMAN получает за один концерт от 2 млн до 3 млн рублей. По его словам, у артиста также одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от €50 тысяч до €100 тысяч. По словам концертного директора, среди российских знаменитостей Ярослав Дронов по заработкам «не номер один». Лавров добавил, что Анна Асти и Юлия Зиверт получают за концерты больше, они собирают огромные концертные залы и площадки.