Поэт Владимир Ильичев объяснил, почему отказался бы от работы с SHAMAN Ильичев об отказе работать с SHAMAN: не хотел бы нагружать его зрителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Поэт Владимир Ильичев рассказал NEWS.ru, что отказался бы от совместной работы с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов), поскольку тот обладает уникальной риторикой и фразами, «летающими из песни в песню», поэтому «портить его ауру интеллектуально изысканным слогом» станет нагрузкой для зрителей. Ильичев считает, что SHAMAN является большим музыкальным политическим пиар-проектом.

С SHAMAN я бы не стал писать. У него уже есть своя риторика, свой словарный запас и фразы, которые летают из песни в песню. И сейчас портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя. Если честно, то я воспринимаю его как большой музыкальный политический пиар-проект, — сказал он.

Ранее певица Диана Анкудинова объяснила популярность композиции SHAMAN «Я русский» тем, что автор использовал в ней уже знакомую мелодию. Певица отметила, что многие хиты исполнителя напоминают ей другие известные песни. Отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак, почему ее композиция «Я Россией тебя зову» не повторила успеха хита SHAMAN, Анкудинова сообщила, что у нее не было цели «захватить большую аудиторию».

Певец Прохор Шаляпин в беседе с NEWS.ru ранее предположил, что через пять — десять лет SHAMAN «зарежут, задавят, съедят интригами» свои же коллеги по сцене из зависти к его таланту.