SHAMAN записал Пугачеву в ряды своих поклонниц SHAMAN назвал Пугачеву своей поклонницей за повторение его фразы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал народную артистку СССР Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его в публикации на странице в соцсети, сообщает «Газета.Ru». По информации издания, певица повторила фразу SHAMAN «Вы еще обо мне услышите».

Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать! — сказал певец.

Как напоминает издание, 11 ноября Пугачева, покинувшая Россию вскоре после начала СВО на Украине, опубликовала обращение к своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно их имела в виду в своем прошлогоднем посте о «рабах и холопах», а не российский народ, который стал «заложником» сложившейся ситуации. Артистка также упомянула SHAMAN, который в 2013 году участвовал в конкурсе «Фактор А», где она была в составе жюри.

Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах, — заявила Пугачева.

Ранее стало известно, что на «Мосфильме» стартовали съемки новогодней программы «Голубой огонек». Передача, участником которой станет в том числе и SHAMAN, выйдет в эфир в новогоднюю ночь.