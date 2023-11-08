«Показал истинное лицо»: Слепакова высмеяли за еврейскую пародию на SHAMAN Семен Слепаков исполнил еврейскую пародию на песню SHAMAN «Я русский»

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Семен Слепаков

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) исполнил пародию на песню SHAMAN «Я русский», за что был высмеян российскими пользователями Сети. Что об этом нужно знать?

Что за пародию спел Слепаков на песню «Я русский»

Семен Слепаков пришел в гости на YouTube-проект телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Оба шоумена после начала спецоперации на Украине переехали жить в Израиль.

Комик в ходе записи выпуска презентовал пародию личного сочинения на хит российского исполнителя SHAMAN «Я русский». В тексте песни Слепаков рассказал, что теперь «всегда ходит в шапке и ест кошерную еду». Также он пропел, что ему «неважна кровь отца и впредь он является всемирным злом, потому что не русский».

В песне комик отметил, что «навсегда останется в Израиле». Он закончил свою композицию припевом еврейской песни «Хава нагила».

Как россияне отреагировали на пародию Слепакова

Российские пользователи в Сети под видеороликом с пародией обратили внимание, что этой песней Семен Слепаков «показал свое истинное лицо, ведь до начала СВО артист сочинял композиции в поддержку российского правительства, в том числе ругал противников вакцинации в период пандемии».

«Быстро сменил ушанку на ермолку».

«Наконец-то Сема показал свое истинное лицо».

«Пародия есть пародия. А до настоящего израильтянина ему еще топать и топать».

«Нерусский на русском, но все так же за деньги под гитарку на свою любимую тему для таких же переобувшихся», — отметили россияне.

По мнению некоторых комментаторов, несмотря на попытки разорвать все связи с Россией, комик продолжает «сидеть на двух стульях» и в будущем может вернуться в Москву.

«Если опустить камеру ниже, то увидите, что он сидит на двух стульях».

«Пользуется Израилем. Но как только дадут отмашку — вернется в Россию на всех парах», — считают пользователи.

Когда и почему Семен Слепаков покинул Россию

Семен Слепаков переехал в Израиль в марте 2022 года. В первый день спецоперации на Украине он записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить СВО. Шоумен на одном из своих заграничных концертов рассказал, что не смог покинуть РФ сразу, поскольку не мог добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве. Получить права на репатриацию, по признанию комика, он смог только благодаря связям.

Слепаков перевез в Израиль всю свою семью, включая пожилых родственников. Обосновавшись в Тель-Авиве, комик стал записывать провокационные ролики для своего YouTube-канала. В январе 2023 года он опубликовал сатирическую колыбельную собственного сочинения о гибели российского солдата на Украине. После этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить артиста российского гражданства.

В апреле 2023 года Семен Слепаков был признан иноагентом в России. Минюст РФ установил, что комик получал поддержку от иностранных источников, негативно высказывался в адрес россиян, выступал против СВО и формировал негативное отношение к военной и государственной службе.

После начала полномасштабной войны между Израилем и Палестиной Слепаков пожелал единства и мира своей новой родине, однако не стал комментировать предложение примкнуть к израильской армии.

В октябре артист разорвал последние связи с Россией, продав элитную квартиру в Москве. Слепаков просил за свои пятикомнатные апартаменты, расположенные в шаговой доступности от Крымской набережной Москвы-реки, 295 млн рублей.

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