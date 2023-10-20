Осуждение СВО, война в Израиле: как живет уехавший из РФ Семен Слепаков Стало известно, как юморист Семен Слепаков живет после отъезда из РФ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Семен Слепаков

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продал элитную квартиру в Москве за сотни миллионов рублей. Что известно о жизни артиста после переезда в Израиль?

После отъезда из России Семен Слепаков сразу же выставил на продажу свою московскую квартиру в комплексе Park Residence, расположенном в шаговой доступности от Крымской набережной Москвы-реки.

По информации Telegram-канала SHOT, комик владел пятикомнатными апартаментами площадью 217 квадратных метров и хотел выручить за них 295 млн рублей. Слепаков был готов предоставить покупателю скидку в 25% за срочность. Сделка по продаже квартиры состоялась в начале октября.

Почему Семен Слепаков уехал из России

Семен Слепаков переехал в Израиль в марте 2022 года из-за несогласия с проведением спецоперации на Украине. В первый день СВО он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить ее. Шоумен напомнил о Юрии Никулине, Евгении Леонове, Андрее Миронове, Леониде Гайдае и других деятелях культуры, которые были фронтовиками и бок о бок с украинцами сражались с фашистами.

На одном из своих заграничных концертов комик признался, что ему потребовалось время, чтобы уехать из России. Он пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве, однако ему отказали из-за большой очереди. По словам артиста, добиться репатриации ему удалось благодаря связям.

Слепаков перевез в Израиль всю свою семью, включая пожилых родственников. Сейчас он называет себя евреем по национальности.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Семен Слепаков

Как Семен Слепаков живет после отъезда из России

Обосновавшись в Израиле, Семен Слепаков начал выступать за границей перед русскоязычной аудиторией. За текущий год он дал концерты в Латвии, Эстонии, Германии, Италии, Чехии, Франции, Англии и Швейцарии.

Также комик стал записывать провокационные номера для своего YouTube-канала. В январе 2023 года он опубликовал сатирическую колыбельную собственного сочинения о гибели российского солдата на Украине. По оценке юриста Александра Карабанова, творчество шоумена имело определенный сарказм в отношении погибших в ходе спецоперации, за что комика можно было привлечь к ответственности и лишить свободы сроком до четырех лет.

В ответ на творчество Слепакова член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить артиста российского гражданства.

В апреле 2023 года Семен Слепаков был признан иноагентом в России. В постановлении Минюста говорится, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО и формировал негативное отношение к военной и государственной службе. Также ведомство указало, что артист негативно высказывался в адрес россиян.

Сейчас Семен Слепаков проживает в Тель-Авиве. Согласно афише на его официальном сайте, до конца года у него не планируется ни одного выступления. После начала полномасштабной войны между Израилем и Палестиной артист пожелал единства и мира своей новой родине, однако проигнорировал вопросы пользователей о готовности примкнуть израильской армии.

Как изменились гонорары Семена Слепакова после отъезда из России

В России Слепаков считался одним из самых дорогих юмористов. Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что он ежегодно получал 120 млн рублей только как лицо ТНТ. Ценник артиста за 40-минутное выступление на корпоративе составлял 4–5 млн рублей, однако после отъезда за границу доходы существенно сократились. По информации Telegram-канала Mash, сейчас артисту готовы платить за концерт 2,5 млн рублей.

Также Слепаков обозначил ряд условий в своем райдере. Комик просит организаторов концертов предоставить ему авто представительского класса с водителем, который не говорит на русском языке.

«Еще в райдере Семена: бизнес-класс в самолете, ВИП-зал в аэропорту, авто представительского класса. Желательно — водитель, не говорящий по-русски. Впрочем, он и без того должен молчать и не курить. Конечно же, люкс в пятизвездочном отеле и суточные в 100 евро для команды», — сообщает канал.

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