Уехавший в Израиль Семен Слепаков остался без жилья в России SHOT: Слепаков продал элитную квартиру в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семен Слепаков

Telegram-канал SHOT сообщает, что комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в начале октября продал элитную квартиру в Москве. По данным канала, недвижимость площадью 217 квадратных метров предлагалась за 295 млн рублей. Теперь у артиста не осталось жилья в России.

Объявление о продаже, уточняет SHOT, появилось после переезда Слепакова в Израиль. Тогда на пятикомнатную квартиру предлагали скидку 25% за срочность. Сама жилплощадь расположена в Park Residence — это небольшой комплекс на 16 квартир, который находится в шаговой доступности от Крымской набережной Москвы-реки. Канал пишет, что новый владелец у квартиры появился две недели назад.

Слепаков покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года он вместе с семьей перебрался в Тель-Авив. После нового обострения палестино-израильского конфликта юморист поддержал израильтян и заявил, что они выстоят против движения ХАМАС.

Ранее Telegram-канал SHOT заявил, что актриса Ингеборга Дапкунайте обманула покупателей своей трехкомнатной квартиры в центре Москвы. По информации канала, женщина взяла деньги за недвижимость и не снялась с регистрационного учета, из-за чего новые владельцы квартиры пять месяцев не могли прописаться там. Вопрос пришлось решать через суд.