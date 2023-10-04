Уехавшая из России Дапкунайте обманула покупателей своей квартиры в Москве SHOT: уехавшая из России Дапкунайте обманула покупателей своей квартиры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ингеборга Дапкунайте

Известная актриса Ингеборга Дапкунайте обманула покупателей своей трехкомнатной квартиры в центре Москвы, пишет Telegram-канал SHOT. По данным издания, женщина взяла деньги за недвижимость и не снялась с регистрационного учета, из-за чего новые владельцы квартиры пять месяцев не могли прописаться там.

Актриса продала недвижимость на Никитском бульваре столицы еще 27 апреля 2023 года. Точная сумма выручки за квартиру не называется, но, по информации канала, трехкомнатная квартира оценивалась примерно в 100 млн рублей. В Росреестре объект не был перерегистрирован на нового собственника, а сама Дапкунайте перестала выходить на связь.

В итоге владельцу пришлось обратиться в суд. Иск был отправлен в июле, а в октябре Пресненский суд Москвы постановил снять с учета актрису и ее сына от третьего брака Алекса.

Ингеборга Дапкунайте покинула Россию в 2022 году из-за начала спецоперации. Женщина перебралась в Бельгию и неоднократно выступала с критикой в адрес РФ. При этом недавно актриса призналась, что тоскует по Москве.

Ранее стало известно, кто из отечественных звезд скучает по России после эмиграции. В списке оказались артистка Рената Литвинова, певица Алла Пугачева и актер Анатолий Белый.

Вместе с тем их коллеги, оставшиеся на родине, раскритиковали поведение бывших соотечественников. Так, народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал поведение Аллы Пугачевой после ее отъезда из России. По его мнению, певица «хоронит себя как творческую личность» и ничем не запомнится для молодежи.