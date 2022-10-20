Критик раскрыл доходы уехавшего из России комика Семена Слепакова Критик Рудченко: Слепаков ежегодно получал в России 120 млн рублей

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Семен Слепаков

Уехавший в Израиль комик Семен Слепаков ежегодно получал 120 млн рублей как лицо ТНТ, поэтому его жизнь в России вряд ли была «плохой», заявил в беседе с «Народными Новостями» музыкальный критик Павел Рудченко, комментируя недавнюю публикацию артистом песни «Нет вобле». По его словам, рано или поздно артист даже захочет вернуться в Россию, так как его творчество за границей никому не нужно, и тогда он принесет извинения за свою позицию.

История с Семеном Слепаковым — еще одно олицетворение известного правила, что крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет. Вот только наш и не думает идти ко дну. Напротив, набирает мощь и движется по намеченному курсу. Но Семен забыл спеть про то, сколько он получал у государства, которое ему так не нравится. <...> Какое-то время он продержится за границей, но когда деньги начнут заканчиваться, он приедет обратно. И вот в тот момент он может извиниться, — объяснил эксперт.

Рудченко объяснил, что песня Слепакова построена таким образом, что свидетельствует о его намерении переобуться в любой момент, ведь изобилует завуалированными формами высказываний. В таком случае, если его «не так» поймут, он сможет «переиграть», считает критик. Однако, по его словам. вернувшимся в Россию артистам придется оправдываться за свои слова с критикой страны.

Певец и юморист Семен Слепаков ранее выпустил песню «Нет вобле». Клип сопровождался тизером о том, что ранее суд в Тюмени прекратил дело против Алисы Климентовой, доказавшей, что она имела в виду «Нет вобле», когда написала на площади «Нет в***е». По сюжету песни, вобла живет в Волге. На первый взгляд, рыба безобидна, хотя «далеко не все так просто и очевидно». В тексте песни артист раскритиковал «отвратительную» воблу, которая «влечет обыдление русского населения».