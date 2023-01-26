Юрист назвал срок, который грозит Слепакову за песню про российских солдат Юрист Карабанов: за песню о гибели российских солдат Слепакову грозит срок до 4 лет

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Семен Слепаков

Песня экс-резидента Comedy Club Семена Слепакова с критикой спецоперации содержит сарказм в отношении погибших в ходе СВО российских солдат, считает юрист Александр Карабанов. По его словам, за это его могут лишить свободы на срок до четырех лет. Эксперт отметил, что решение будет принято после проверки Следственным комитетом России. Также он напомнил, что Минюст может признать его иноагентом, если он получал финансирование из-за рубежа или действовал против интересов страны.

Сама песня имеет определенный сарказм в отношении погибших в ходе спецоперации <...> Минюст вправе признать его иноагентом в случае, если докажут наличие финансирования из-за рубежа или действия не в интересах России, — подчеркнул Карабанов.

Юрист выразил надежду, что в отношении Слепакова правоохранители вынесут «верное решение». Он убежден, что в сложившейся ситуации необходима сплоченность всех российских граждан. Эксперт считает, что в условиях СВО также важно бороться не только с внешними, но и с внутренними врагами.

Слепаков ранее опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых не продал страну за «латте и чизкейк» и отправился в зону СВО, где погиб.