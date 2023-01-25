«Все сдохнут, а мы — в рай»: Слепаков спел песню о погибшем солдате ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семен Слепаков

Российский актер и музыкант Семен Слепаков опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых не продал страну за латте и чизкейк и отправился в зону СВО, где погиб. В тексте также есть такие слова: «все сдохнут, а мы попадем в рай».

В песне говорится о том, что теперь военному «установят оградку и красивый памятник, как мэр обещал». Второй сын из песни пошел в IT, уехал в Европу и теперь «коротает ночи там, небось, с содомитами», поет Слепаков.

Может быть, плохая, сыночек, я мама, но зато великая, сынок, я страна, — говорится в тексте песни.

Слепаков ранее переехал жить в Израиль. Вместе с родителями он живет в Тель-Авиве, куда перевез 92-летнюю бабушку. В России комик считался самым высокооплачиваемым артистом. Его гонорар за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от €30 тысяч.

Ранее Слепаков выпустил песню «Нет вобле». Клип сопровождался тизером о том, что ранее суд в Тюмени прекратил дело против Алисы Климентовой, доказавшей, что она имела в виду «Нет вобле», когда написала на площади «Нет в***е».