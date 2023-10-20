«Где ваши черные квадраты?»: россияне обвинили Вайкуле в двойных стандартах

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Россияне раскритиковали латвийскую певицу Лайму Вайкуле из-за ее отношения к конфликту Израиля и Палестины, а также усомнились в ее дружбе с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Что об этом известно?

Что не понравилось россиянам

Лайма Вайкуле активно демонстрирует свое отношение к различным событиям в социальных сетях. После начала спецоперации на Украине артистка дала множество интервью, в которых раскритиковала российские власти и нелицеприятно отзывалась о гражданах РФ.

Однако российские пользователи Сети обратили внимание, что после начала войны между Израилем и Палестиной артистка не сделала ни одного заявления насчет обстрелов.

«Почему молчите, что Израиль объявил войну? Где ваши черные квадраты?», «А как насчет того, что Израиль и Палестина друг друга обстреливают. Вы же главная „миротворица“. А это мы не видим, а это нам невыгодно. Мерзко», «А где пост про Израиль?» — поинтересовались россияне.

В Израиле сейчас проживает подруга Лаймы Вайкуле Алла Пугачева. После того как ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал в европейский гастрольный тур, исполнительница осталась с двумя малолетними детьми.

Российские пользователи считают, что в сложившейся ситуации Лайма Вайкуле могла бы оказать поддержку Пугачевой и посодействовать ее переезду в Юрмалу.

«Почему подругу к себе не зовете из Израиля?» — поинтересовались они.

Что известно о жизни Пугачевой и Галкина в Израиле

Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк в интервью с NEWS.ru сообщила, что сейчас семья Пугачевой и Галкина живет в израильском городе Герцилия. По ее словам, артистка в последнее время пребывает не в лучшем состоянии.

«Пугачева уже в годах, выглядит больным человеком. Купили (певица с мужем. — NEWS.ru) прекрасный дом сначала в Кесарии, сейчас в Герцилию переехали. Дети ходят в прекрасную школу, уже ивритом овладели», — рассказала Лавренюк.

После обострения израильско-палестинского конфликта Максим Галкин заявил в социальных сетях, что они с Пугачевой поддерживают правительство Израиля и не собирается эмигрировать в другую страну. Он сообщил, что не может войти в ряды местной армии из-за отсутствия опыта службы, но пообещал помогать другим образом — сдавать кровь.

Через некоторое время шоумен уехал на Кипр, где у него было запланировано выступление. Затем он намерен отправиться в гастрольный тур, расписанный до 10 декабря.

Что известно о дружбе Пугачевой и Вайкуле

Лайма Вайкуле познакомилась с Аллой Пугачевой, когда та еще была малоизвестной певицей. С тех пор их дружба только крепчала. В апреле текущего года латвийская певица в интервью Ксении Собчак призналась в любви к коллеге и ее супругу.

По словам Вайкуле, их с Пугачевой и Галкиным объединяет одинаковое отношение к жизни и совпадающие взгляды на события в мире.

«Мне очень приятно, что мы одинаково относимся и к хорошему, и к плохому. Честь — это такое большое слово и важное для человека качество. Так мало людей имеют честь. Вот они [Алла Пугачева и Максим Галкин] это качество имеют. Я не сомневалась. Люди, которые любят Россию, будут именно так и поступать», — сказала Вайкуле.

Алла Пугачева позднее поддержала фестиваль Вайкуле «Рандеву». Российская артистка приняла участие в концерте в Юрмале, средства с которого были отправлены украинской стороне. После этого актриса Яна Поплавская предложила возбудить уголовное дело о финансировании терроризма в отношении Пугачевой.

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