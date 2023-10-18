Раскрыты новые детали истории с бизнесом Вайкуле в России Совладелец LAIMALUKSS Мамедов: Вайкуле продолжает быть топ-менеджером фирмы в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле продолжает числиться топ-менеджером компании LAIMALUX RUS, несмотря на ее публичный отказ от деятельности, заявил в беседе с Telegram-каналом SHOT соучредитель фирмы, бизнесмен Шираз Мамедов. Он подчеркнул, что артистка действительно хотела продать ему свою долю. Трудности возникли из-за того, что Вайкуле является резидентом Латвии.

По данным SHOT, сейчас бизнес певицы проверяет Федеральная налоговая служба. Утверждается, что за последние три года выручка LAIMALUX составила более миллиарда рублей, при этом по отчетности прибыль фирмы составила всего 29 тысяч рублей. Налоговики считают, что Вайкуле может уклоняться от уплаты налогов. В публикации говорится, что сейчас 51% компании LAIMALUX RUS принадлежит Мамедову, оставшиеся 49% — фирме LAIMALUKSS, которой владеют сама певица и ее муж Андрей Латковский.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в прокуратуру с призывом проверить имущество певицы Лаймы Вайкуле в России. Он предположил, что артистка может продолжать получать незаконный доход в России. Он напомнил, что в 2022 году Вайкуле вышла из списка учредителей латвийской компании LAIMALUKSS LATVIA. Бородин уверен, что это был формальный шаг.