Составлен список знаменитостей, которые выступали на сцене с флагом Украины

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Певица Мадонна

Участник «Евровидения» Käärijä (Йере Пеюхенен) на концерте в Таллине выкинул за кулисы брошенный на сцену украинский флаг. Что об этом известно, кто из российских и иностранных артистов выступал ранее с флагом Украины?

Что за скандал с украинским флагом в Таллине

По данным финского издания Iltalehti, во время выступления Käärijä, которое состоялось 15 октября, одна из зрительниц бросила на сцену украинский флаг, однако артист отказался им размахивать и выкинул атрибут за кулисы.

«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделала?» — сказал он.

Видеозапись случившегося распространилась в Сети, после чего вызвала негодование у украинцев. Рэпер в свое оправдание заявил, что ему показалось, что на сцену бросили флаг Швеции, представительнице которой он уступил первое место на «Евровидении» в 2023 году.

Кто из иностранных артистов выступал с украинским флагом

Американская певица Мадонна во время выступления в Лондоне, проходившего в рамках ее мирового турне, вышла на сцену обернутой в украинский флаг. В таком образе она исполнила балладу «Не плачь обо мне, Аргентина» (Don’t Cry for Me Argentina).

В июле 2022 года американская певица Билли Айлиш на концерте в немецком Бонне исполнила песню «Счастлива как никогда» (Happier Than Ever) с флагом Украины в руках.

Музыканты рок-группы Rammstein во время концерта в Швейцарии в мае прошлого года развернули флаг Украины. Один из участников коллектива размахивал знамя при исполнении композиции Engel. Позднее музыканты разместили в социальных сетях снимки с выступления в Цюрихе, подписав их строчкой из этой песни: «Рука об руку, больше никогда не будем одинокими».

Лидер американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс развернул флаг Украины во время выступления в Праге в июне прошлого года.

Латвийская певица Лайма Вайкуле также ни единожды выражала свою поддержку Украине со сцены. Впервые она выступила с украинским флагом в руках в августе 2022 года в литовском городе Паланга.

Фото: Malte Krudewig/dpa/Global Look Press Рок-группа Rammstein

Кто из российских артистов выходил на сцену с флагом Украины

Актриса Лия Ахеджакова в июле 2023 года вышла на поклон к зрителям в немецком городе Бремен с украинским флагом в руках. Позднее артистка заявила, что его ей подсунул «какой-то провокатор».

«Это было в городе Бремен на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик», — объяснила она.

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) развернула на сцене флаг Украины в ходе своего выступления на концерте в Тбилиси в 2015 году. Она размахивала знаменем во время композиции «Интересно, как ты там. Буду думать, что в порядке».

При этом, выступая на Кипре в октябре 2022 года, Земфира не стала разворачивать брошенный из зрительского зала украинский флаг, артистка подобрала его и унесла за сцену.

Рэпер Noize MC (включен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2014 году во время выступления на львовском фестивале вышел на сцену, надев на себя украинский флаг. В таком виде он исполнил песню «Вьетнам». После начала спецоперации исполнитель организовал гастрольный тур в поддержку Украины.

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