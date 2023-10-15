Мадонна под грустную песню завернулась во флаг Украины на концерте

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Мадонна

Американская певица Мадонна во время выступления в Лондоне, проходившего в рамках ее мирового турне, вышла на сцену, завернувшись в украинский флаг, сообщает телеканал Sky News. По его данным, певица взяла сине-желтое знамя для исполнения грустной баллады «Не плачь обо мне, Аргентина» (Don’t Cry for Me Argentina).

На том же выступлении Мадонна высказала мнение относительно конфликта на Ближнем Востоке. Певица призналась, что происходящее «разрывает ей сердце».

Все мы страдаем, наблюдая за тем, что происходит в Израиле и Палестине. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, подростки, пожилые люди. Все это душераздирающе, — сказала артистка.

Ранее в скандал с украинским флагом попала народная артистка России Лия Ахеджакова. После театрального выступления в Бремене женщину на поклоне заметили с сине-желтым знаменем в руках. Ахеджакова заявила, что флаг ей подсунул «какой-то провокатор» вместе с букетом.

Однако слова артистки не убедили депутата Госдумы Виталия Милонова. По его мнению, 85-летняя артистка могла отложить в сторону государственный символ недружественной страны в сторону, но она испугалась лишиться поддержки на Западе.