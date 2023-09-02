Ахеджакова рассказала, как флаг Украины оказался у нее в руках Ахеджакова: флаг Украины в Бремене сунул какой-то провокатор

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Лия Ахеджакова

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова, которую на сцене в городе Бремен заметили с украинским флагом в руках, заявила в беседе с «Газетой.Ru», что его ей подсунул «какой-то провокатор» вместе с букетом цветов. Она пыталась найти того человека, однако сделать это не удалось, уточнила актриса.

Мне какой-то провокатор <...> сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят, — сказала Ахеджакова.

Ранее стало известно, что Ахеджакову проверят на дискредитацию ВС РФ. По данным СМИ, обращение в московский главк МВД с просьбой о проведении проверки написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник указал в заявлении, что в Сети появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», прошедшего 27 июня в Бремене, на котором актриса вышла на сцену с флагом Украины, чем, по его мнению, дискредитировала армию России.

В августе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из Вoоруженных сил РФ. По его словам, она является не только заслуженной спортсменкой, но лицом и символом России. Бородин cчитает, что в тяжелый для страны момент Исинбаева «повернулась к Родине спиной».