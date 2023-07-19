Исинбаеву призвали лишить воинского звания Общественник Бородин обратится к Шойгу с просьбой лишить Исинбаеву воинского звания

Фото: cska.ru

Елена Исинбаева

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из Вооруженных сил РФ. По его словам, Исинбаева является не только заслуженной спортсменкой, но и лицом, а также символом России. Бородин считает, что в такой тяжелый для страны момент она повернулась спиной.

Мы собираемся обратиться к министру обороны Шойгу с просьбой уволить Исинбаеву из Вооруженных сил РФ. Родила в нее вкладывала, обувала, одевала, и в трудный момент заслуженная спортсменка берет и продает нашу страну. Я считаю, это неправильно. Она заслуженная спортсменка, лицо и символ нашей страны, носит звание офицера ВС РФ. И вот так поворачиваться спиной. Это как плевок в душу, — считает Бородин.

Он добавил, что российские спортсмены имеют недвижимость в Европе, счета и дружеские отношения с этими странами, однако нужно помнить, что успех был достигнут благодаря РФ.

Мы граждане нашей страны, родились в этой стране и наша страна дала Исинбаевой узнаваемость и популярность, — отметил Бородин.

Ранее Исинбаева опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост, где сообщила, что с сентября возобновит работу в МОК. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России, не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт и с 2016 года она является членом МОК.

Также Исинбаева ответила на публикацию испанского издания El Digital Su, которое сообщило, что олимпийская чемпионка переехала на остров Тенерифе. По словам спортсменки, она является человеком мира, так как живет там, где работает.