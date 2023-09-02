Лию Ахеджакову проверят на дискредитацию ВС РФ после спектакля в Бремене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что МВД России проверит народную артистку РФ Лию Ахеджакову по статье о дискредитации Вооруженных сил страны. По его словам, поводом послужил спектакль в Бремене, на котором актриса вышла на сцену с украинским флагом. Официального подтверждения соответствующей информации не поступало.

В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — сообщил источник.

Просьба провести проверку поступила от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он также потребовал лишить артистку всех почетных званий и признать ее иностранным агентом.

По его словам, все уже поняли, «кто такая Ахеджакова и кто у нее хозяин». Оставить поступок актрисы безнаказанным «будет глупо», добавил Бородин. Против артистки необходимо возбудить три уголовных дела, считает он. В том числе, по статье о государственной измене.

Общественный деятель и бывший депутат Госдумы Роман Худяков, в свою очередь, заявил, что у Ахеджаковой проблемы с психическим здоровьем. По его словам, ей необходимо обратиться к европейским врачам.