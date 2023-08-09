Ахеджакову попросили признать иноагентом после выступления с флагом Украины Общественник Бородин попросил признать Ахеджакову иностранным агентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Глава Федерального проекта по безопаcности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что попросил Генпрокуратуру России повторно проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил России, а также признать ее иностранным агентом. Он рассказал, что поводом стало выступление Ахеджаковой в Германии. По словам общественника, на поклон после окончания спектакля артистка вышла с украинским флагом.

Мы снова требуем признать ее иностранным агентом. Все уже поняли, кто такая Ахеджакова и кто у нее хозяин. Сейчас она конкретно выходит с флагом Украины. Оставлять безнаказанно будет глупо — человек выполняет установки, которые дает ей Запад, — высказал мнение Бородин.

В запросе, направленном в Генпрокуратуру, указано, что своими заявлениями и действиями артистка не раз дискредитировала ВС РФ.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что Ахеджакова успешно обжаловала решение об отказе в возбуждении дела против людей, создавших фейковые аккаунты под ее именем. Правозащитница отметила, что всего под именем актрисы было зарегистрировано три аккаунта. В них злоумышленники публиковали заявления, к которым артистка не имела никакого отношения. Меркачева уверена, что такие действия являются несправедливыми и незаконными.