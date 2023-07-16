Лия Ахеджакова выиграла суд по делу о фейковых аккаунтах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Лия Ахеджакова

Российская актриса Лия Ахеджакова успешно обжаловала решение об отказе в возбуждении дела против людей, создавших фейковые аккаунты под ее именем, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в своем Telegram-канале. По ее словам, соответствующий вердикт вынес Симоновский суд.

Мы живем во времена, когда под именем любого в интернете могут выступить мошенники и подлецы <...>. И его потом станут всерьез обсуждать разные публичные фигуры, об этом напишут СМИ, — добавила Меркачева.

Правозащитница отметила, что всего под именем Ахеджаковой было зарегистрировано три аккаунта. В них злоумышленники публиковали заявления, к которым артистка не имела никакого отношения. Меркачева уверена, что такие действия являются несправедливыми и незаконными.

Она напомнила, что ранее суд уже отказал актрисе в возбуждении административного дела против злоумышленников. По словам Меркачевой, теперь суд показал, что он не «танцпол для политических решений». Ахеджакова стала жертвой фейков, но добилась справедливости, заключила правозащитница.

Ранее в суд подали на лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Фотограф Александр Попов обвинил певца в использовании его работ без разрешения. Речь идет о снимке самолета Superjet 100. Сам Шнуров пока эту ситуацию публично никак не комментировал.