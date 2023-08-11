«Ее состояние прогрессирует»: экс-депутат посоветовал лечить Ахеджакову Экс-депутат Худяков призвал лечить Ахеджакову, взявшую в руки украинский флаг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лиа Ахеджакова

Общественный деятель и экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что у актрисы Лии Ахеджаковой проблемы с психическим здоровьем, пишет «Утро.ру». По его словам, которые приводит издание, ее состояние прогрессуирует. Бывший депутат посоветовал артистке обратиться к врачам в Европе.

Ее никто не лечит, а состояние прогрессирует... Конечно, было бы хорошо, чтобы ею тоже занялись в Европе врачи-психиатры, — отметил экс-парламентарий.

Ранее глава Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России повторно проверить действия Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил России, а также признать ее иностранным агентом. Он рассказал, что поводом стало выступление актрисы в Германии. По словам общественника, после окончания спектакля артистка вышла на поклон с украинским флагом.

Все уже поняли, кто такая Ахеджакова и кто у нее хозяин. Сейчас она конкретно выходит с флагом Украины. Оставлять безнаказанно будет глупо — человек выполняет установки, которые дает ей Запад, — сказал Бородин.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что Ахеджакова успешно обжаловала решение об отказе в возбуждении дела против людей, создавших фейковые аккаунты под ее именем. По ее словам, соответствующий вердикт вынес Симоновский суд. Правозащитница отметила, что всего под именем Ахеджаковой было зарегистрировано три аккаунта. В них злоумышленники публиковали заявления, к которым артистка не имела никакого отношения. Меркачева заявила, что такие действия являются несправедливыми и незаконными.