«Она испугалась»: Милонов об украинском флаге в руках Ахеджаковой Милонов: Ахеджакова взяла украинский флаг, чтобы не потерять поддержку Запада

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Лия Ахеджакова

Депутат ГД Виталий Милонов в разговоре с «Абзацем» усомнился в случайности появления актрисы Лии Ахеджаковой с украинским флагом в руках на сцене театра в Бремене. По его словам, 85-летняя артистка могла отложить в сторону государственный символ недружественной страны в сторону, но она испугалась лишиться поддержки на Западе.

Она понимала, что за тряпка у нее в руках. Ей было страшно проявить свою позицию. Но ей было неловко, она испугалась, что ее будут критиковать на Западе за то, что она не поддержала Украину. Она выбрала предать свою страну, чтобы не потерять поддержку на Западе, — заявил политик.

До этого Ахеджакова, которую заметили на сцене в городе Бремен с украинским флагом в руках, заявила, что его ей подсунул «какой-то провокатор» вместе с букетом цветов. Она пыталась найти того человека, однако сделать это не удалось, уточнила актриса. Ахеджакова заявила, что вначале приняла флаг за шарфик.

Также стало известно, что Ахеджакову проверят на дискредитацию ВС РФ. По данным СМИ, обращение в московский главк МВД с просьбой о проведении проверки написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник указал в заявлении, что в Сети появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», прошедшего 27 июня в Бремене, на котором актриса вышла на сцену с флагом Украины, чем, по его мнению, дискредитировала армию России.