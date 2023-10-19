Сергей Зверев назвал причину своего «ухода в тень» Сергей Зверев признался в нежелании превращаться из «суперзвезды» в аниматора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Известный российский стилист Сергей Зверев стал реже появляться на экранах и мероприятиях, чтобы не превращаться в аниматора, сообщает KP.RU. По словам знаменитости, он устал не от звездной жизни, а от «бесконечных» вопросов на эту тему.

На самом деле, я стараюсь пореже появляться на экранах и мероприятиях, потому что когда артист делает это часто, то он становится похож на аниматора, а не на суперзвезду, — пояснил Зверев в беседе с изданием.

Он также рассказал, что активно занимается музыкальной деятельностью и благотворительностью, навещая детей-сирот в детских домах, помогая онкобольным и мигрантам. Стилист поделился воспоминанием о том, что даже часть от своей первой зарплаты потратил на благотворительность.

Зверев также подчеркнул, что растиражированные в СМИ слова в одном из его недавних интервью об усталости от лакшери жизни и желании уехать «в деревню к дояркам» были вырваны из контекста.

Я не устал от лакшери жизни! В том интервью просто вырезали кусок из контекста. Там было много вопросов про лакшери, и, чтобы мне не отвечать на всю эту кучу, я сказал, что уже устал от этого лакшери. <...> Я устал от бесконечных вопросов, а не от лакшери жизни, — признался стилист.

Ранее Сергей Зверев высказал свое отношение к проблеме с насекомыми-вредителями в Париже. Он рассказал, что в свои прошлые визиты во французскую столицу был шокирован обилием на улицах крыс и разочарован этим городом, а нынешнее нашествие клопов отбило у него желание приезжать туда вновь.